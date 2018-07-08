Сирийские ПВО подбили израильский самолет

Системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет, который атаковал авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс. Об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

"Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство", — говорится в сообщении.

Израильские военные не стали комментировать информацию об их возможной причастности к атаке на авиабазу в Сирии.

"Мы не комментируем сообщения в иностранной прессе", — заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы Армии обороны Израиля.

Отношения Сирии и Израиля

Ранее Израиль десятки раз наносил удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки враждебных элементов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболлах", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада.

По данным министерства обороны России, два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, три из которых попали в цель, пять были сбиты. Российские советники при атаке не пострадали.

Официальное сирийское агентство САНА передавало, что в результате бомбардировки погибли и ранены несколько человек.

В ответ на атаку по Т-4 в начале мая по позициям Израиля на Голанских высотах было выпущено несколько десятков ракет. А 10 мая израильская авиация атаковала десятки объектов в Сирии и батареи ПВО. Военные объяснили, что таким образом они отреагировали на ночной ракетный обстрел со стороны Ирана на Голанах.