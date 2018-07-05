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ЕС продлил санкции против России
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ЕС продлил санкции против России 

Рамблер 50 минут назад
Европейский союз продлил действие экономических санкций против России еще на полгода, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
«5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции против отдельных секторов российской экономики до 31 января 2019 года», — говорится в сообщении.
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Решение о продлении санкций было принято после совместного доклада президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения минских соглашений, который они представили 28-29 июня в Совете ЕС.
Ранее были продлены экономические санкции ЕС в отношении Крыма и Севастополя.
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