Лондон подумал «проучить» Россию из-за нового отравления

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Россию могут наказать за второе отравление «Новичком» 

Рамблер 1 час назад
Великобритания может «принять меры» против России в связи с отравлением двух человек в городе Эймсбери. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр внутренних дел страны Саджид Джавид.
Во время своего выступления в британском парламенте чиновник, отвечая на соответствующий вопрос, отметил свою «концентрацию» на безопасности граждан и расследовании инцидента, однако действия в связи с ним будут приняты, а против кого и какие именно, будет решено «по мере появления новой информации».
Накануне полиция графства Уилтшир сообщила, что в городе Эймсбери два человека отравились неизвестным веществом, после чего были госпитализированы в критическом состоянии.
В полиции сообщили, что 40-летние мужчина и женщина могли употреблять крэк или героин, однако инициировали проверку, результаты которой озвучило уже контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда — британцы Чарльз Роули и Дон Стерджес отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок».
4 марта тем же ядом в 10 километрах от Эймсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 10 дней спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в этом Россия.
Сегодня заместитель министра внутренних дел Британии Бен Уоллес сообщил, что «рабочей гипотезой» произошедшего в Эймсбери является то, что двое британцев стали жертвами «последствий» отравления Скрипалей.
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