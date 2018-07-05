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Сербия поддержала неделимую Украину
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Сербия поддержала неделимую Украину 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, так как Киев не сделал Белграду ничего плохого. Его слова передает телеканал N1.
«Что плохого Украина сделала Сербии и сербам? Можете сказать? Я — нет», — заявил Вучич российскому журналисту, говорившему о визите украинского президента Петра Порошенко в Белград.
По словам Вучича, аналогичный ответ он бы дал на вопрос о том, что плохого Сербии сделала Россия.
«Когда они [люди из западных стран] мне говорят: "А мы что вам сделали?"… Господи, да у меня целый список найдется», — добавил он.
Такие слова последовали за заявлением о том, что Сербия признает неделимость территории Украины. Во время встречи с Порошенко Вучич также сказал, что у Белграда и Киева нет взаимных претензий, а украинский и сербский народ — дружественные нации, сообщало Radio Free Europe.
2 июня Вучич объяснил отказ признать Крым российской территорией тем, что признание юрисдикции Москвы над Крымом означало бы признание независимости Косово. В то же время он не видит противоречий между евроинтеграцией Белграда и хорошими отношениями с Москвой.
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