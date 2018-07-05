«Вернем Донбасс лайком!»: в Сети высмеяли рекламу Порошенко

Пользователи фейсбука обратили внимание, что некоторые из рекламных объявлений президента Украины Петра Порошенко заканчиваются фразой "Ставь лайк". Так, например, украинский лидер призвал ставить лайк тех, кто ненавидит коррупцию, считает Крым украинским или хочет видеть страну в НАТО

В комментариях к рекламным постам отметили, что подобный слоган выглядит так, словно Порошенко предлагает бороться со взяточничеством и "возвращать" полуостров лайками. В свою очередь, пользователи предложили президенту свои варианты слоганов.

"Вернем Донбасс лайком!", — пошутили в комментариях.

"Снизим тарифы лайком"!, — написал один из пользователей.

"Проведем честные выборы лайком!" — сыронизировал Igor Neo.

Особое внимание пользователи фейсбука уделили рекламе Порошенко с изображением танка, подписанному фразой "Жми врага лайком!". В настоящий момент на странице с историями рекламных постов украинского лидера такой записи больше нет.

"Тисни ворога лайком! (Жми врага лайком — Прим.ред.) — Петр Алексеич, ну главнокомандующий из вас так себе", — пошутил один из пользователей.

"США передали новую партию лайков", — добавили в комментариях.