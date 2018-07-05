Порошенко решил возродить Чернобыль

Украина собралась освоить Чернобыльскую зону

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны и соцзащите ликвидаторов аварии.

Порошенко подписал указ «О дополнительных мерах по возрождению территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, по социальной защите пострадавших, безопасному обращению с радиоактивными отходами», сообщили в пресс-службе украинского президента, передает РИА «Новости»

Теперь правительство Украины должно создать условия для развития и возрождения территорий, загрязненных радиацией, в том числе в рамках Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В частности, необходимо урегулировать правовые вопросы и «рассмотреть целесообразность дальнейшего действия установленных ограничений и запретов на осуществление видов деятельности на таких территориях».

В указе также говорится о необходимости повышения размера пенсий по инвалидности для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и пенсий в связи с потерей кормильца из числа ликвидаторов.

Отмечается, что в 2016 году Рада изменила правовой режим 30-километровой зоны отчуждения вокруг ЧАЭС, отнеся туда наиболее загрязненные территории. За пределами этой зоны решено создать Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.

Напомним, в апреле президент Украины Петр Порошенко заявил, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна быть преобразована в территорию инновационных технологий.