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Порошенко решил возродить Чернобыль
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Украина собралась освоить Чернобыльскую зону 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны и соцзащите ликвидаторов аварии.
Порошенко подписал указ «О дополнительных мерах по возрождению территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, по социальной защите пострадавших, безопасному обращению с радиоактивными отходами», сообщили в пресс-службе украинского президента, передает РИА «Новости».
Теперь правительство Украины должно создать условия для развития и возрождения территорий, загрязненных радиацией, в том числе в рамках Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В частности, необходимо урегулировать правовые вопросы и «рассмотреть целесообразность дальнейшего действия установленных ограничений и запретов на осуществление видов деятельности на таких территориях».
В указе также говорится о необходимости повышения размера пенсий по инвалидности для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и пенсий в связи с потерей кормильца из числа ликвидаторов.
Отмечается, что в 2016 году Рада изменила правовой режим 30-километровой зоны отчуждения вокруг ЧАЭС, отнеся туда наиболее загрязненные территории. За пределами этой зоны решено создать Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.
Напомним, в апреле президент Украины Петр Порошенко заявил, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна быть преобразована в территорию инновационных технологий.
Годом ранее в Киевской городской государственной администрации подумывали о возможности вывоза мусора в зону отчуждения в Чернобыле.
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