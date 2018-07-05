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Заявление Порошенко шокировало УПЦ
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УПЦ прокомментировала слова Порошенко о крещении Украины князем Владимиром 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
В Украинской православной церкви "в шоке" от заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что князь Владимир крестил Украину, а не Русь, заявил настоятель киевского храма апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий (Светличный), напомнив, что день 28 июля является празднованием "Крещения всей Руси".
Ранее сайт президента Украины привел его слова в интервью сербскому телеканалу РТС о том, что 28 июля будет отмечаться "1030-летие крещения Украины". Порошенко отметил, в частности, что "именно тогда была создана Украинская церковь", и "потом Украина была "матерью" для Русской православной церкви".
"В связи с заявлением П. А. Порошенко, что князь Владимир крестил никакую не Русь, а Украину. Представляю, в каком шоке равноапостольный князь! Он-то думал, что собирает земли русские. А тут что ни земля, то Украина, что ни земля — Украина. И в Суздаль подался, город основал Владимир, и в Новгород уехал, и Псков со Старой Руссой, и Полоцк, а все — Украина", — написал в четверг в Facebook архимандрит Алипий (Светличный).
Он отметил, что "если президент хочет быть точным, то князь Владимир крестил все же только киевлян и новгородцев".
"Два края земли русской. А дальше уже трудились другие миссионеры, чтобы Русь вся познала свет Христов. Так что, празднуя Крещение киевлян и новгородцев, празднуем Крещение всей Руси", — заключил архимандрит.
В России 28 июля отмечает праздник — День крещения Руси. В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю — 15 июля) — день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. В 2018 году Русская православная церковь отметит 1030-летие крещения Руси. В свою очередь официальный Киев называет день 28 июля празднованием "крещения Киевской Руси-Украины".
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