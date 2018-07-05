Стоит ли Европа войны с Россией?

Почему Америка до сих пор защищает Европу?

На следующей неделе Дональд Трамп поедет в Европу на саммит НАТО , думая об очень простых вопросах: почему Америка должна тратить на оборону более 3,1% своего ВВП, в то время как расходы у Германии на эти цели составляют всего 1,2%, а у ЕС в целом — лишь 1,5%? Почему американцы должны платить за оборону Европы намного больше, чем сами европейские страны?

Это вполне разумные и логичные вопросы, и, конечно, Трамп — далеко не первый американский президент, кто их задает. Но он может стать первым президентом, который потребует дать на них ответы и начнет действовать, если эти ответы ему не понравятся.

Нам уже достаточно известно о том, как Трамп проводит внешнюю политику, и мы не можем отмахиваться от его идей только из-за того, что они не встраиваются в устоявшиеся шаблоны американской политики. В прошлом месяце он заявил на саммите G7, что НАТО — хуже, чем НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли), и что его администрация думает о выводе американских войск из Европы. К таким заявлениям следует относиться серьезно. А это значит, что мы должны не менее серьезно относиться к вопросам, которые задает президент: почему Америка должна платить за защиту Европы?

Более того, чем пристальнее мы рассматриваем этот вопрос, тем важнее он становится. На самом деле он настолько важен, что Дональд Трамп даже не осознает этого, ведя речь идет о разнице между военными бюджетами Америки и Европы. Суть в том, что когда мы считаем американские затраты на защиту Европы, нам надо рассматривать не только размер военного бюджета США , но и издержки на содержание американских войск в Европе, которые несет Америка. Мы должны думать о том, сколько стоит ввести эти войска в бой и во что обойдутся последствия начавшейся войны.

Издержки от войны в сегодняшней Европе, для которой главным стратегическим вызовом является злая и амбициозная Россия Владимира Путина , на самом деле очень велики. Сюда входят не только потенциальные затраты на крупный континентальный конфликт, в котором Россия будет обладать серьезными географическими и территориальными преимуществами. Здесь наверняка надо учитывать издержки от ядерной войны, в которой целями могут стать Америка и американские города.

Затраты на масштабную неядерную войну в Европе, скажем, из-за прибалтийских государств, будут колоссальные. Вполне возможно, что они многократно превысят средства, потраченные на войну с террором, идущую с 11 сентября. А затраты на ядерную войну и издержки от нее просто невообразимы. На этом фоне затраты на содержание американских войск в Европе пусть и велики, но ничтожны в сравнении. И конечно, даже если европейцы станут тратить на свою оборону намного больше, расходы США все равно существенно не уменьшатся.

Дело в том, что эти затраты — неотъемлемая часть американских обещаний играть ведущую роль в защите Европы, какой бы вклад ни вносили другие страны. Готовность Америки идти на эти затраты исключительно важна для стратегической логики ее военно-стратегической концепции в Европе. Если Америка не желает нести расходы на участие своих войск в войне, ей нет никакого смысла держать их в Европе — или направлять их в Европу из США. Иначе это просто блеф, а блеф — это в лучшем случае кратковременная уловка. Долго блефовать невозможно.

Во времена холодной войны все это прекрасно понимали. Американские политические руководители и, насколько можно судить, американские избиратели и налогоплательщики осознавали и признавали то обстоятельство, что размещение крупной группировки войск в Европе — это просто предоплата из той колоссальной цены, которую придется заплатить в случае начала войны. И очевидное согласие с такой реальностью делало американские силы в Европе надежным и весомым элементом сдерживания. Эти войска сдерживали Советский Союз и сохраняли мир.

Но когда холодная война закончилась, это понимание деградировало. В возникшем «однополярном мире» легко было поверить в то, что Америка поведет за собой все остальные страны, не задумываясь о крупных войнах, а тем более ядерных войнах против равных ей по силам противников. Поэтому затраты на такие войны просто игнорировали. Из-за этого все считали само собой разумеющимся то, что Америка должна сохранять свои стратегические обязательства времен холодной войны в Европе и в других местах даже после ее завершения. А почему бы и нет, если затраты невелики, а американское богатство и власть неоспоримы?

Но сейчас все выглядит иначе. Как показала, наконец, новая стратегия национальной безопасности, у Америки в Европе и других регионах есть мощные и грозные соперники из числа великих держав, а ее богатство и власть не столь неоспоримы, как казалось. Дональд Трамп и его последователи сомневаются, что оборона Европы стоит тех денег, которые расходуются на содержание американских войск на континенте. А может, они придут к выводу, что и воевать с Россией ради европейцев не стоит?

Поэтому перед теми, кто не согласен с Трампом и считает, что Америка должна и дальше выполнять свои обязательства по защите Европы, стоит тяжелейшая задача. Они должны объяснить, почему Америка заинтересована в европейской безопасности настолько, что ей приходится ежегодно нести реальные расходы по содержанию войск, защищающих Европу, и дополнительные расходы в случае их задействования в войне с Россией.

Те, кто пытается дать этому простое объяснение, утверждают, что ведущая роль Америки в Европе и в тех альянсах, которые там существуют, есть изначальное благо, за которое надо бороться по определению. Но аргументы такого рода не работают, потому что для Америки это не изначальное благо. Роль Америки как лидера и ведомые ею альянсы есть и всегда были политическими инструментами, призванными обеспечивать основополагающие интересы США и особенно интересы безопасности самой Америки.

Поэтому стратегические обязательства Америки перед Европой необходимо обосновывать так, как это делалось в годы холодной войны, — заявляя, что внутренняя безопасность США в Западном полушарии зависит от защиты Европы от тех угроз, с которыми европейцы просто не могут справиться самостоятельно, сколько бы денег они ни тратили на эти цели.

Этот аргумент работал прежде, потому что тогда он соответствовал действительности. Так было и раньше: в 1917-1918 и в 1941-1945 годах. Вопрос в том, соответствует ли он действительности сейчас.

Представляет ли Россия такую же угрозу для Америки, какую Советы представляли для нее в годы холодной войны или нацисты — в декабре 1941 года? И действительно ли Европа сегодня не в состоянии противостоять России, как она не могла противостоять Сталину в 1948 году и Гитлеру в 1941-м?

Многие люди скажут, что ответ на этот вопрос отрицательный. Европа сегодня намного сильнее, а Россия по сравнению с ней существенно слабее, слабее, чем в 1948 году и многие годы после этого. Да, Россия грозит перекройкой своих западных границ и угрожает продвижению ЕС и НАТО в восточном направлении. Но у нее нет ни единого шанса разгромить Европу, а уж тем более превратиться в панъевразийского гегемона, каким мог стать сталинский Советский Союз или Германия при Людендорфе.

Следовательно, она не в состоянии создать непосредственную угрозу Америке, которую не смогли бы сдержать ее все еще грозные и мощные ядерные силы. Так что ответ на вопросы Трампа вполне может быть следующим. Американцам не надо тратить так много средств на защиту Европы. Наверное, им надо дать европейцам возможность самим себя защищать. И это не от того, что у Америки недостаточно оснований для сохранения своих долговременных стратегических обязательств в Европе. Причина в том, что данные основания недостаточно весомы и не могут оправдать стоимость обязательств, взятых на себя Америкой.

Комментарии читателей

Duendao

Европу и Россию в прошлом веке разрушали дважды, и они на самом деле не хотят никаких войн, а поэтому не тратят деньги. Они предпочитают тратить их на бесплатное образование и здравоохранение.

rshimizu12

У США есть экономические, культурные и исторические причины руководить НАТО и защищать Европу. Европа — это один из крупнейших экспортных рынков США. Я согласен с тем, что она должна выделять больше средств на свою оборону. Россия представляет колоссальную угрозу для Европы. Путин заявил, что хотел бы вернуть Варшавский пакт.

Rippled

Чрезвычайно наивно думать о том, будто европейская зависимость от США в вопросах обороны не устраивает Америку на все сто процентов. Поэтому она, требуя от Европы выделять больше средств на оборону, одновременно делает все возможное для ослабления европейской самостоятельности и самодостаточности, препятствуя проекту «Галилео» и созданию оружия нового поколения.

Mark Thomason

Не все из того, что США тратят на оборону, идет на НАТО. На самом деле на НАТО почти ничего не идет, если не считать невразумительных обещаний, что при необходимости все можно будет перенацелить. Американская группировка войск существует в Европе уже много лет. То, что европейцы тратят на оборону, почти целиком идет на НАТО. Европа предоставляет альянсу практически все входящие в его состав силы. Европейцы не ведут многочисленных войн по всему миру и не размещают свои войска вдоль китайского побережья. У Европы нет регулярных войск в Южной Корее, как и крупного флота в Японии.

The National Interest, США