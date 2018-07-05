На Украине создали сайт для стукачества на советские памятники

По замыслу создателей сайта, с помощью проекта они смогут собрать базу данных про недекоммунизированные объекты на Украине и таким образом контролировать их демонтаж.

«Каждый посетитель сайта может оставить отзыв о таком сооружении или памятнике в своем населенном пункте и таким образом поспособствовать реализации законов о декоммунизации», — пишет «Радио Свобода» со ссылкой на одного из соавторов проекта Кирилла Дороленко.

«Это не просто сбор информации. Во-первых, это ее упорядочивание. Поскольку люди знают, что я занимаюсь декоммунизацией, мне сбрасывали такую информацию — то там объект, то там. И вот появилась идея, чтобы это не сбрасывали разрозненно, и чтобы информация не потерялась, пусть они сразу сбрасывают на сайт. Уже сейчас сайт оборудован счетчиком объектов, которые до сих пор присутствуют у нас в стране», — говорит Дороленко.

«Во-вторых, когда человек написал нам об объекте, сразу можно предпринимать действия: у нас уже есть подготовленное типичное обращение от общественной организации и его можно отсылать или на имя городского головы, или на райгосадминистрацию, чтобы они это нарушение устраняли. Если власть реагирует, мы пишем об этом. А если, например, власть дала нам формальный ответ, «отписку», то напишем, что власть не воспринимает», — добавил Дороленко.

«У меня, в Чечеловском районе Днепра, я это знаю, нет ни одного недекоммунизованого объекта. В целом в городе такие объекты есть, на них закрыли глаза. Есть бюст Брежневу на Крутогорной, есть табличка в честь 50-летия революции, есть памятник молодым комсомольцам, и таких объектов достаточно. Кроме того, у нас есть на фасадах звезды и серпы. Сейчас на карте наибольшее количество объектов найдено в Харькове, там плотно общественность этим занимается. Киев, Ровно, Львов, Житомир, Черновцы … Даже на Полтавщине, представьте, нашли недекоммунизованого Ленина», — сокрушается Дороленко.

Ранее в феврале этого года директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация на Украине почти завершена. Он отметил, что еще остались 9-10 «неочевидных» коммунистических названий, а памятники Владимиру Ленину уничтожены все.

Напомним, в октябре 2015 года украинский институт национальной памяти опубликовал список 520 имен, «которые должны быть стерты с карт Украины» до 21 ноября в соответствии с законом о декоммунизации.

В конце октября 2016 года сообщалось, что последний на Украине памятник Владимиру Ленину демонтировали в городе Новгород-Северский Черниговской области.

В августе 2017 года директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что на территории Украины в рамках закона о декоммунизации попали под снос почти 2,5 тыс. памятников, в том числе — более 1,3 тыс. монументов Ленина.