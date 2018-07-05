Тимошенко раскрыла кровавую уловку Порошенко

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Тимошенко заявила о намерении Порошенко ввести военное положение 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Петр Порошенко якобы начал переговоры с ДНР и ЛНР с намерением ввести военное положение, которое позволит ему избежать проведения выборов и остаться на второй срок, считает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Начался глубокий переговорный процесс с теми, кто якобы возглавляет ЛНР, ДНР», — сообщила Тимошенко в эфире украинского телеканала «UA: Первый», передает РИА «Новости».
По ее словам, Порошенко собирается «инициировать начало большой войны, он хочет, чтобы были захвачены территории дополнительно Украины, он хочет, чтобы все горело, чтобы война разошлась и пошла на самый высокий уровень».
«И на этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе. Это сейчас является ключевым планом», — утверждает она.
Отмечается, что президентские выборы, запланированные на Украине на 31 марта 2019 года, не могут проводиться во время военного положения.
Напомним, по результатам опроса в среду центра социальных исследований «София» более 78% украинцев не одобряют работу президента страны Петра Порошенко.
В конце июня депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что Петр Порошенко боится выборов, «потому что видит реальную социологию и как бы он ни витал в облаках, понимает реальное положение дел в стране» и реальное отношение к нему.
Из опроса Киевского международного института социологии (КМИС) следовало, что если бы выборы президента Украины состоялись в июне 2018 года, их победителем стала бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, чей рейтинг (22,8%) оказался вдвое выше, чем у Петра Порошенко (10,5%).
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