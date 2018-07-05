Голливуд отдыхает, или Как дважды сбежать из тюрьмы

Демон криминала

Небольшой вертолет неожиданно приземляется во внутреннем дворе. Из него выбегают два до зубов вооруженных человека, выламывают дверь в одном из зданий, выводят оттуда мужчину и все вместе улетают. На все уходят считанные минуты. Это не сюжет боевика и даже не съемки фильма. Именно так 1 июля средь бела дня сбежал из тюрьмы под Парижем 46-летний французский преступник Редуан Фаид. И сделал он это уже во второй раз. Как грабителю со стажем вновь удалось скрыться по-голливудски и чем именно он знаменит, разбиралась «Лента.ру»

За себя и за киношку!

Он любит грандиозные шоу и адреналин, ищет острых ощущений и жаждет создать свою легенду. Он нарциссист, наслаждающийся своей известностью, и в то же время очень хорошо просчитывает события. Так описывал Редуана Фаида в 2017 году эксперт-психиатр. По его словам, преступник не манипулирует людьми и не пытается достичь своих целей грубой силой: он знает, как расположить к себе и сделать так, чтобы все шло по его плану. Он дружелюбен, умен и заботится о впечатлении, которое производит, но в то же время имеет навязчивые идеи. Его коэффициент интеллекта (IQ) выше среднего — 122.

Про жизнь Фаида известно не слишком много. Он родился весной 1972 года в городе Крей на севере Франции . Его отец — иммигрант, выходец из Алжира , принадлежит к народности кабилов. Сам преступник рассказывал о большой семье — девяти братьях и сестрах, и о родителях отзывался лишь положительно, называя мать очень любящей, а отца — порядочным.

Первую кражу Редуан совершил в шесть лет, уйдя из супермаркета с тележкой, полной сладостей, а в 12 осознал, что грабежи — его призвание. Постепенно от мелких он перешел к более серьезным преступлениям и даже получил в местной полиции прозвище «Гроза Крея».

С детства Фаид увлекался кино, особенно фильмами про гангстеров. Сюжеты криминальных боевиков оказали сильное влияние на его преступления. Однажды в родном городе он воплотил в жизнь сцену ограбления магазина из фильма «Спящие». Он был под впечатлением от «Лица со шрамом» Брайана Де Пальмы и «Бешеных псов» Квентина Тарантино , десятки раз смотрел «Схватку» Майкла Манна , чтобы усовершенствовать свое грабительское мастерство. Через много лет он даже лично встретится с Манном и заявит, что тот был его «техническим консультантом».

Фаид и его банда занимались вооруженными ограблениями, кражами драгоценностей и вымогательством. Впервые Редуан попался в 1990-м, но от своих убеждений не отказался. На первое резонансное преступление он пошел в возрасте 23 лет: ограбил филиал французского банка BNP Paribas, взяв в заложники семью директора и вынудив выдать деньги.

Под влиянием «Схватки» он переключился на инкассаторские машины. В 1997-м его банда напала на одну из них под Парижем, но в итоге попалась. Самого Фаида удалось схватить лишь в конце 1998 года. По его словам, к этому моменту он уже три года скрывался от властей сначала в Швейцарии , а затем в Израиле . Он заявлял, что выучил иврит и успешно выдавал себя за ортодоксального еврея. Поговаривали, что гангстер даже успел обзавестись связями в местных криминальных кругах. Редуан отправился в тюрьму на 18 лет, а через 10 вышел досрочно за хорошее поведение, убедив всех, что встал на путь исправления.

С дымком

История Фаида вполне могла бы кануть в Лету, если бы он не решил рассказать о себе миру, а затем не поразил всех поистине голливудскими побегами. Вскоре после освобождения он с помощью криминального журналиста Жерома Пьерра выпустил автобиографическую книгу «Braqueur: Des cités au grand banditisme» («Грабитель: из пригородов в организованную преступность»), в которой подробно описывал свой опыт. В аннотации его называют «звездой современной преступности» и «аристократом среди грабителей».

Преступник начал активно появляться на телевидении, рассказывая о своей книге, и получил новое прозвище — Писатель. Фаид прилюдно раскаивался и заверял всех, что «перевернул страницу» и оставил прошлое позади. «Демоны во мне не спят, они умерли», — говорил он. Однако, судя по всему, они просто были в коме.

В 2010 году в пригороде Парижа Вилье-Сюр-Марн произошло новое вооруженное нападение на инкассаторов. Атака оказалось не слишком удачной, завязалась погоня, злоумышленники отстреливались и убили 26-летнюю служащую полиции. По горячим следам арестовали почти три десятка человек, а Фаид стал обвиняемым в организации налета. За это он отправился за решетку досиживать срок, так как нарушил правила досрочного освобождения.

Нового суда Редуан дожидался в тюрьме коммуны Секеден. Казалось бы, все шло своим чередом, пока не наступило 13 апреля 2013 года. Фаид находился в комнате для встречи с посетителями, как вдруг выхватил из принесенной с собой сумки пистолет и взял в заложники четверых охранников. Он стал двигаться к выходу, подрывая все двери и ворота на своем пути: взрывчатка оказалась у него в коробке с бумажными платочками.

Менее чем через 30 минут гангстер уже сидел в машине, которая ждала его у ворот. Трех заложников он отпустил возле тюрьмы, последнего высадил позже на дороге. Автомобиль был брошен и сожжен в пригороде Лилля , у самой границы с Бельгией . Фаида объявили в розыск через Интерпол . Поймали его через полтора месяца: он не стал уезжать далеко и скрывался в отеле неподалеку от французской столицы.

Кстати, появление взрывчатки в тюрьме вызвало немало вопросов. Сообщалось, что пронести ее помогла жена Фаида. Однако личная жизнь преступника окутана тайной: имя его супруги и дата их свадьбы не назывались, об их детях ничего неизвестно. Адвокаты все обвинения в адрес женщины опровергали, а затем и вообще стали называть ее «бывшей женой». Через несколько лет, оправдываясь за побег, грабитель заявлял, что хочет вернуться к супруге и сыну, к жизни «в роли бизнесмена». Впрочем, о какой женщине шла речь — неизвестно.

Он улетел, не обещал вернуться

Следующие пять лет Редуан Фаид никаких криминальных драм не устраивал. В 2016-м суд приговорил его к 18 годам заключения за организацию неудавшегося ограбления 2010 года. В то же время его оправдали по обвинению в убийстве женщины-полицейского. Спустя год его осудили за побег из тюрьмы и взятие заложников, он получил 10 лет. В свое оправдание Фаид заявил, что просто хотел увидеть умирающего отца. Затем ему дали еще 18 лет за участие в другом нападении на инкассаторов, которое произошло в Па-де-Кале в 2011 году.

Гангстеру вердикты не нравились, и он дважды подавал апелляции: на приговор за побег и нападение, при котором погибла сотрудница полиции. Впрочем, это положение дел не улучшило, скорее даже наоборот: в апреле 2018-го при рассмотрении второго иска суд поднял Фаиду срок заключения с 18 до 25 лет. До 1 июля он отбывал наказание в городе Рео (департамент Сена и Марна, примерно в 45 километрах от Парижа). В этот день он совершил свой второй побег из тюрьмы, вновь обставленный в лучших голливудских традициях.

Фаида выкрали, когда он общался с братом в «семейном блоке», где находятся камеры для продолжительных встреч. До этой части тюрьмы нужно идти через внутренний двор — единственное место, где не натянута специальная антивертолетная сетка. Примерно в 11:20 утра именно туда приземлился небольшой вертолет. Под прикрытием дымовых шашек двое сообщников преступника-«аристократа» взломали дверь в блок, ворвались в комнату и вывели его, угрожая персоналу тюрьмы оружием. Затем они спокойно улетели.

Удаляющееся воздушное судно удалось снять на видео другим заключенным. На фоне в это время слышны массовые одобрительные крики. На кадрах также видны охранники, бегущие через внутренний двор исправительного учреждения.

Сообщалось, что в вертолет не стали стрелять, опасаясь, что он рухнет на здания. Как оказалось, пилотировал его гражданский инструктор: его взяли в заложники утром в небольшом авиаклубе в 20 километрах от Рео. В это время пилот ожидал «ученика»: встреча, судя по всему, была подставная. Летчика после побега отпустили невредимым. Стражи порядка обнаружили его в состоянии шока.

Сообщников у Фаида было трое, один из них все время оставался с пилотом. Всех злоумышленников охарактеризовали как высококвалифицированных и профессиональных людей, которые знали, на что они идут. Считается, что они изучили тюрьму с помощью беспилотников: аппараты несколько месяцев назад замечали над зданиями, однако кто и с какой целью их запускал, было неизвестно.

Вертолет позже нашли подожженным в Гарж-ле-Гонессе, к северу от Парижа, а преступники ушли от преследования, меняя автомобили. Сначала они скрылись на черном Renault , который через какое-то время сожгли. После этого воспользовались белым фургоном, который потом тоже сожгли.

После побега Фаида под стражу взяли его брата, но затем отпустили: он клялся, что ничего не знал. По его словам, буквально за несколько минут до произошедшего Редуан сказал ему ни в коем случае не выходить из камеры, где они встречались.

Несмотря на богатое событиями прошлое гангстера, в нынешней тюрьме его хоть и держали в отдельной камере, но не использовали никаких специальных мер охраны. Теперь Фаида, которому голливудские боевики явно не дают покоя, разыскивают не менее трех тысяч полицейских. И если его поймают вновь, вряд ли ему стоит надеяться на пару десятков лет тюрьмы и комфортные условия за решеткой.