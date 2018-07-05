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Украинскую певицу затроллили за подмышки
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Украинскую певицу затроллили за волосатые подмышки 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Lenta.ru
Украинская певица Сюзанна Варнина опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии с небритыми животом и подмышками.
«Я прекрасна, и мне все равно, что говорят другие! Слова не могут меня задеть», — подписала девушка одну из публикаций. Снимки вызвали волну негатива со стороны поклонников, и они затроллили Варнину в комментариях.
«Когда я смотрю на эти волосатые подмышки, а чувствую омерзительный запах», — писали одни.
«Симпатичная девочка, но волосатость вызывает отвращение», — согласились другие.
Певица также выложила фотографию итальянской актрисы Софи Лорен с небритыми подмышками, и некоторые пользователи одобрили приверженность Варниной бодипозитиву.
«Она такая естественная и сексуальная! Но только настоящий мужчина может это понять. Ее тело восхитительно!» — хвалили они.
«Послушайте, люди, какая вам разница, как выглядит человек? Это ее тело и ее внешность, и Сюзанна будет выглядеть так, как ей хочется. И несмотря ни на что, девочка классно поет. Так что вперед», — поддержала еще одна подписчица.
В июне американский производитель женских станков для бритья премиум класса Billie выпустил рекламный ролик под названием Project Body Hair («Проект о волосах на теле»). В видеоролике крупным планом показывают волосы на ногах, подмышках и переносице четырех разных девушек. Авторы указывают на то, что волосы есть на теле у всех людей, и в том числе у женщин.
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