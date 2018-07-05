В Киеве назвали причину учить русский язык

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На Украине нашли причину для изучения русского языка 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко призвал изучать русский, так как «язык противника надо знать лучше». Об этом сообщает NewsOne.
Червоненко назвал «глубокой ошибкой» выделять английский язык, и не писать о том, что надо изучать русский.
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По словам экс-министра, на Украине не думают о том, что наиболее перспективный рынок для нее — это рынок СНГ и Азии, и не понимают, что «любая война закончится».
«Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения», — подчеркнул Червоненко.
В феврале этого года на Украине признали неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики». После вступления закона в силу в 2012 году в некоторых областях страны русский язык получил статус регионального.
В марте в Верховную Раду внесли закон, обязывающий сотрудников государственных организаций и банков общаться на рабочем месте только на украинском языке.
Также в стране действует закон о языковых квотах на телевидении, по которому 75 процентов эфира необходимо заполнять контентом на украинском языке. За нарушения телекомпаниям грозят штрафы.
Комментарии21  Ещё 3 источника 
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