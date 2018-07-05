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Украина пригрозила Словакии запретом на въезд
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СМИ: Украина пригрозила Словакии запретом на въезд в случае визита в Крым 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинские власти пригрозили словацкому министерству иностранных дел запретом на посещение Украины в случае визита делегации Словакии в Крым.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутата национального совета Словакии Петра Марчека.
«Украина пригрозила, что если мы поедем в Крым, то нас не пустят на территорию страны. Примечательно, что Киев громко заявляет якобы о нарушениях прав человека на полуострове, хотя сами украинские власти ущемляют права русскоязычного населения», — рассказал он.
По словам политика, заявления Киева на оказали на участников делегации никакого эффекта.
«Сожалею, что Киев реагирует на нашу инициативу таким образом. Я и мои коллеги с большим уважением относимся к Украине и ее жителям. Однако политика шантажа — не работает», — добавил Марчек.
Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, сирийская делегация приедет в Севастополь на День ВМФ.
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