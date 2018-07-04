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Российские дипломаты поучаствовали в параде в США
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Российские дипломаты приняли участие в параде Дня независимости в США 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: AP Photo / Carolyn Kaster
Сотрудники российского посольства в Вашингтоне в среду приняли участие в городском параде, приуроченном ко Дню независимости США, который традиционно отмечается 4 июля.
"Счастливого Дня независимости всем нашим друзьям в США! Лучший способ поздравить американцев с 4 июля — принять участие в городском параде", — говорится в сообщении на странице российской дипмиссии в Twitter.
Там же опубликованы несколько фотографий, на которых запечатлены сотрудники посольства в форме сборной России по футболу с российским флагом.
На одной из фотографий видно, как россияне дарят мэру Вашингтона Муриэле Баузер талисман чемпионата мира по футболу в России — волка Забиваку.
Участие представителей посольства РФ в акции прошло на фоне подготовки первой в этом году встречи лидеров двух стран, которая намечена на 16 июля в Хельсинки. Кроме того, в минувшие дни состоялся первый за несколько лет визит делегации конгресса США в Россию.
День независимости отмечается ежегодно в США 4 июля в честь объявления Декларации независимости в 1776 году. Традиционно в этот день в центре Вашингтона проходит большой красочный парад по Конститьюшн-авеню, в котором принимают участие представители городских властей, общественных организаций.
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