«Отвратительный» допинг-тест россиян, сокращение расходов на пенсии и другие события дня

У отравленных в Англии нашли «симптомы Скрипалей»
Пара, пострадавшая от отравления в Эймсбери, демонстрирует симптомы, схожие с теми, что были у Сергея и Юлии Скрипаль, сообщает британская The Sun.
В России ускорился рост цен
За неделю с 26 июня по 2 июля инфляция в России ускорилась до 0,2%, сообщили в Росстате.
Путин сократил расходы на пенсии
Новый бюджет Пенсионного фонда России на 2018 год предполагает сокращение его доходов и увеличение расходов. Об этом свидетельствует 187-й федеральный закон, подписанный накануне президентом России Владимиром Путиным.
Крупный туроператор аннулировал все туры
Глава оператора «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что компании придется аннулировать туры, которые были подтверждены ранее. Об этом сообщает «Интерфакс».
Аршавин поставил Россию на последнее место
Нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что у сборной России самые низкие шансы выиграть чемпионат мира среди всех четвертьфиналистов турнира. Об этом сообщает «Чемпионат».
Назван срок запуска второго мегамоста в РФ
Строительство моста на Сахалин, если его решено будет строить, начнется в 2021 году и продлится пять лет, сообщил в среду на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин.
Вскрывшая ватку пиарщица уволилась из «Леруа Мерлен»
Соцсети
Писатель Игорь Мальцев на своей странице в Facebook назвал экс-сотрудницу «Леруа Мерлен» Галину Панину «лжецом и самозванцем».
Украинский тренер объявил бойкот России
Украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что принципиально не смотрит матчи чемпионата мира с участием сборной России.
«Мы видели результаты допинговых тестов россиян. Они отвратительны»
USA Today считается основным и одним из самых авторитетных изданий США, пишущих о спорте. Это важная информация.
Платим за воздух: на каких АЗС недоливают топливо
На российских АЗС выявлен массовый недолив топлива: в этом уличили 76% заправок в стране. Авторы исследования отмечают, что из-за недолива потребитель порой покупает топливо по завышенной цене, которое к тому же не соответствует нормативам. При этом меньше всего обманывают на АЗС, которые реализуют топливо от крупных нефтяных компаний. Причиной массового недолива эксперты называют экономическую ситуацию в стране, которая вынуждает мелкие заправки обманывать потребителей.