У отравленных в Англии нашли «симптомы Скрипалей»

У новых отравленных в Англии нашли симптомы, как у Скрипалей

Пара, пострадавшая от отравления в Эймсбери, демонстрирует симптомы, схожие с теми, что были у Сергея и Юлии Скрипаль , сообщает британская The Sun.

Врачи определили, что пара пострадала от отравления токсинами и демонстрирует «очень похожие» на дело Скрипалей симптомы, пишет The Sun.

Военные источники также подтверждают, что мужчина и женщина были отравлены. Есть опасения, что использовалось то же вещество, что и в инциденте со Скрипалями.

Сейчас пострадавшие проходят лечение в больнице Солсбери. Их лечат от воздействия неизвестного вещества.

К расследованию присоединилась контртеррористическая полиция. Она исследует территории, которые посещала пара, а также места, где были отравлены Скрипали.

Отмечается, что в тот день церковь вместе с парой посетили около 200 человек, но никто не сообщил о каких-либо последствиях.

Пара, как известно, не имела никаких связей с Россией или службами безопасности.

Ранее в среду британская полиция заявила, что не имеет информации, которая позволила бы связать инциденты в Эймсбери и Солсбери.

Напомним, во вторник в соседнем с Солсбери городе Эймсбери были обнаружены два человека, которые подверглись воздействию «неизвестного вещества», они госпитализированы.