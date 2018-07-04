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У отравленных в Англии нашли «симптомы Скрипалей»
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У новых отравленных в Англии нашли симптомы, как у Скрипалей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пара, пострадавшая от отравления в Эймсбери, демонстрирует симптомы, схожие с теми, что были у Сергея и Юлии Скрипаль, сообщает британская The Sun.
Врачи определили, что пара пострадала от отравления токсинами и демонстрирует «очень похожие» на дело Скрипалей симптомы, пишет The Sun.
Военные источники также подтверждают, что мужчина и женщина были отравлены. Есть опасения, что использовалось то же вещество, что и в инциденте со Скрипалями.
Сейчас пострадавшие проходят лечение в больнице Солсбери. Их лечат от воздействия неизвестного вещества.
К расследованию присоединилась контртеррористическая полиция. Она исследует территории, которые посещала пара, а также места, где были отравлены Скрипали.
Отмечается, что в тот день церковь вместе с парой посетили около 200 человек, но никто не сообщил о каких-либо последствиях.
Пара, как известно, не имела никаких связей с Россией или службами безопасности.
Ранее в среду британская полиция заявила, что не имеет информации, которая позволила бы связать инциденты в Эймсбери и Солсбери.
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал новый инцидент с отравлением людей в британском Солсбери мощным ударом по «делу Скрипалей».
Напомним, во вторник в соседнем с Солсбери городе Эймсбери были обнаружены два человека, которые подверглись воздействию «неизвестного вещества», они госпитализированы.
В марте британцы заявили, что в Солсбери экс-полковник ГРУ, осужденный в России за шпионаж, Сергей Скрипальи его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Тогда в Эймсбери был оцеплен объект рядом с бизнес-парком Solstice Park.
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