Порошенко подписал закон о нацбезопасности

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Согласно законопроекту, вводится гражданский контроль сектора безопасности и обороны.

Также уточняется, что расходы на оборонный сектор составляют не менее 5% от запланированного объема ВВП, причём как минимум 3% — на финансирование сил обороны.

Порошенко ранее заявил, что закон о национальной безопасности создаёт «новые возможности» для военно-технического сотрудничества Украины с её союзниками, прежде всего с США