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Порошенко подписал закон о нацбезопасности
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Порошенко подписал закон о нацбезопасности 

RT на русском 5 июля 2018
Фото: Poroshenko Twitter
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Согласно законопроекту, вводится гражданский контроль сектора безопасности и обороны.
Также уточняется, что расходы на оборонный сектор составляют не менее 5% от запланированного объема ВВП, причём как минимум 3% — на финансирование сил обороны.
Порошенко ранее заявил, что закон о национальной безопасности создаёт «новые возможности» для военно-технического сотрудничества Украины с её союзниками, прежде всего с США.
Кроме того, согласно закону, вооружённые силы страны и весь сектор безопасности «в полной мере будут соответствовать критериям» членства страны в НАТО.
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