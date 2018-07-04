Экс-президент Эквадора прокомментировал свой арест

Экс-президент Эквадора прокомментировал выдачу ордера на его арест

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа прокомментировал в беседе с RT решение суда, выдавшего ордер на его арест по делу о похищении оппозиционного политика Фернандо Бальды.

«Они не могут победить нас на выборах, поэтому они решили нанести нам поражение через суд. Мы должны остановить это, это не демократия. Они придумывают всё, что хотят, потому что они контролируют всё — СМИ, судебную систему, национальную ассамблею и т.д. с целью преследования, особенно левых политиков», — сказал он.

По его словам, он не намерен возвращаться в Эквадор из Бельгии , откуда родом его супруга и где они сейчас проживают.

«Почему я должен менять свой образ жизни, покидать семью и возвращаться в Эквадор, если я живу в Бельгии? Я не обязан доказывать, что я невиновен. Это они должны доказать мою вину, но у них никогда не получится это сделать, потому что они врут», — подчеркнул Корреа.

Ранее суд Эквадора принял решение о помещении под стражу Рафаэля Корреа, правившего страной с 2007 по 2017 годы.