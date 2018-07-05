У племянника экс-президента Армении нашли наркотики 

Служба национальной безопасности Армении при проведении оперативных мероприятий и обысков нашла кокаин, метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, патроны у племянника экс-президента Сержа Саргсяна — Нарека Саргсяна, сообщили РИА «Новости» в пресс-центре ведомства.
Саргсян злоупотребил доверием наследника художника Мартироса Сарьяна, взял у него 14 рисунков стоимостью 280 тысяч долларов, но обманул.
Брат Нарека — Айк подозревается в покушении на убийство, совершенном в 2007 году.
Сарьян — действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР, Герой Социалистического Труда.