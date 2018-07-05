Ещё
У племянника экс-президента Армении нашли наркотики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У племянника экс-президента Армении нашли наркотики 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: nsn.fm
Служба национальной безопасности Армении при проведении оперативных мероприятий и обысков нашла кокаин, метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, патроны у племянника экс-президента Сержа Саргсяна — Нарека Саргсяна, сообщили РИА «Новости» в пресс-центре ведомства.
Саргсян злоупотребил доверием наследника художника Мартироса Сарьяна, взял у него 14 рисунков стоимостью 280 тысяч долларов, но обманул.
Брат Нарека — Айк подозревается в покушении на убийство, совершенном в 2007 году.
Сарьян — действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР, Герой Социалистического Труда.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Басурин опроверг переговоры с Порошенко по началу войны в Донбассе Скотланд-Ярд: Пострадавшие у Солсбери отравились «Новичком» Новый президент Мексики намерен пригласить Трампа на инаугурацию
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат Рады опозорился в прямом эфире230
Беременной Кудрявцевой поставили диагноз35
Россиянки расцеловали корейского репортера16
В московском доме раздался взрыв7
Балтийскому морю грозит необратимая катастрофа3
Видео
01:00
Балтийскому морю грозит необратимая катастрофа
Наука и техника Наука
01:00
Россиянки расцеловали корейского репортера
Общество
19:56
Пенсионный фонд предложили упразднить
Экономика
01:10
Депутат Рады опозорился в прямом эфире
Украина В мире
04:41
Путин напомнил о не чувствующих улучшений россиянах
Политика
00:59
Беременной Кудрявцевой поставили диагноз
Шоу-бизнес
01:29
Пассажир рухнувшего лифта рассказал о спасении
Происшествия
01:00
Названы самые востребованные специалисты в Москве
Новости Москвы
01:14
Инцидент в Эймсбери встревожил Кремль
Политика В мире
00:21
Лифт рухнул с 40-го этажа в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение