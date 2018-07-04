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Турция решила поставлять Украине беспилотники
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Турция решила поставлять Украине беспилотники 

Деловая газета «Взгляд» 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Анкара намерена поставить Киеву беспилотники и создать совместное военное предприятие, сообщил совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
СНБО сообщил по итогам заседания двухсторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Анкаре, что Турция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву «беспилотных авиационных комплексов, развитии сотрудничества в сфере беспилотных систем вооружения и о возможности создания совместного конструкторского бюро по разработке двигателей для бронированной техники», передает ТАСС.
Кроме того, сторонами было достигнуто согласие «о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи».
Также на заседании была обсуждена реализация проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной областях, проанализировано состояние выполнения совместных проектов в военно-технической сфере за 2018 год, в частности выполнение контракта по поставке средств связи компании «Аселсан» для нужд украинской армии
В свою очередь Турция подтвердила заинтересованность в покупке украинских самолетов Ан-178.
Ранее в июне Турция и Украина открыли газопровод в обход России.
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