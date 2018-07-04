Турция решила поставлять Украине беспилотники

Анкара намерена поставить Киеву беспилотники и создать совместное военное предприятие, сообщил совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины

СНБО сообщил по итогам заседания двухсторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Анкаре, что Турция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву «беспилотных авиационных комплексов, развитии сотрудничества в сфере беспилотных систем вооружения и о возможности создания совместного конструкторского бюро по разработке двигателей для бронированной техники», передает ТАСС

Кроме того, сторонами было достигнуто согласие «о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи».

Также на заседании была обсуждена реализация проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной областях, проанализировано состояние выполнения совместных проектов в военно-технической сфере за 2018 год, в частности выполнение контракта по поставке средств связи компании «Аселсан» для нужд украинской армии

В свою очередь Турция подтвердила заинтересованность в покупке украинских самолетов Ан-178.