Меркель допустила торговую войну с США 

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность торговой войны между Германией и США из‐за спора по торговым пошлинам, сообщило РИА ФАН.
1 июня США ввели 25%-ные пошлины на импорт немецкой стали и 10%-ные пошлины на алюминий. В конце июня Трамп сообщил, что Америка также может обложить 20%-ной пошлиной импорт европейских автомобилей.
По словам Меркель, конфликт с США по этому вопросу может превратиться в торговую войну, если они введут пошлины еще и на автомобили.
Меркель заявила, что торговая война не в интересах Германии, но для того, чтобы «разрядить» ситуацию, необходимо участие обеих сторон.
«Нужно сделать все, чтобы попытаться разрядить этот конфликт, чтобы он не перерос в настоящую войну, однако для этого нужны две стороны», — заявила Меркель.
Ранее Меркель призвала Европу к сплоченности и настойчивости в противостоянии США, которые пытаются изменить мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны.