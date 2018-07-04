Смартфон «заткнул» британского министра обороны

Siri перебила министра обороны Великобритании во время речи о Сирии

Инцидент произошел во время выступления министра обороны Гэвина Уильямсона . Он говорил о борьбе с терроризмом и упомянул Сирийскую республику.

"Вот что я нашла в интернете по запросу Сирия. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает… ", — немедленно среагировала Siri в его смартфоне.

Уильямсон засмеялся и отметил, что человека редко перебивает его собственный мобильный телефон. Министр убрал смартфон в карман и продолжил речь, после того как в зале затих смех.