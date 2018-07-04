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«Трамп в долгу перед Путиным»
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Американская газета объяснила, почему «Трамп в долгу перед Путиным» 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Дональд Трамп, прикрываясь стремлением к улучшению отношений, на самом деле помогает России повышать свой вес и статус, несмотря на санкции и следствие по делу о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, пишет журналист газеты The Miami Herald Оксана Пясечки.
По ее мнению, Трамп не заинтересован в ужесточении антироссийских санкций. Россия предложит Трампу сделку: она сохраняет Крым, но обещает, что прекратит войну на востоке Украины, а Путин попросит, чтобы США надавили на Украину и заявили ей, что та не вступит в НАТО, считает автор.
В 2017 году Конгресс США утвердил закон против стран, являющихся врагами США, таких как Россия, Северная Корея и Иран. В этом законе подчеркивалась необходимость жестких санкций. Трамп подписал этот закон, но сделал приписку, что он является "неконституционным".
По мнению Пясечки, также меняется стратегия усиления давления на Путина, чтобы воспрепятствовать ему "захватить Украину". Она напоминает, что хоть Киев и получает ракеты, но при этом на него накладываются жесткие ограничения. США должны были поставить Украине ракеты бесплатно, но потом ее попросили заплатить. Эти ракеты нельзя отправлять на линию фронта, и они должны находиться за много километров от тех мест, где в них самая большая потребность.
Кроме того, Путин хочет, чтобы США отступили от своего обещания противодействовать строительству трубопровода "Северный поток — 2", который нанесет реальный ущерб экспорту американского сжиженного природного газа в Европу, считает автор.
Вместо того чтобы потворствовать "опасной игре Путина", Трамп должен продолжать давление, введя более строгое эмбарго на российскую нефть, отменив привилегии банков и запретив американцам покупать российские ценные бумаги, считает обозреватель.
"Трамп находится в долгу перед Путиным, все признаки налицо", — резюмирует Пясечки.
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Комментарии7  Ещё 5 источников 
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