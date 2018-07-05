Парламент Молдавии окружили протестующие

В Кишиневе митингующие требуют признать результаты выборов мэра

Сторонники оппозиции в четверг вышли на митинг около здания парламента Молдавии с требованием признать результаты выборов мэра Кишинева , отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования, передает корреспондент РИА Новости

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа.

"Мы просим депутатов выполнить три требования резолюции, принятой на митинге 1 июля: признание выборов, отмена смешанной системы, отставка судей, которые признали выборы недействительными и способствовали установлению диктатуры в Республике Молдова", — заявили организаторы.

Собравшиеся скандируют "Нам нужна юстиция, а не коррупция!", "Признайте наши голоса!" и "Долой смешанную систему". Они также рассчитывают, что к ним выйдет спикер парламента Андриана Канду.

Всеобщие местные выборы состоятся летом 2019 года.