Ещё
«Хуже некуда»: Додон оценил отношения с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Молдавии рассказали об очень плохих отношениях с Россией 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в некоторых аспектах отношения с Россией "хуже некуда". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Отношения с Россией не могут стать хуже, потому что на некоторых уровнях хуже некуда", — сказал Додон.
По его словам, потепление отношений с российской стороной возможно только после парламентских выборов.
Додон отметил, что Молдавия поддерживает отношения с Россией на четырех уровнях. Президентские и региональные отношения он оценил как хорошие, однако парламентское взаимодействие он посчитал "частично плохим".
"На уровне правительств — полный бойкот", — резюмировал Додон.
Ранее молдавский лидер поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Молдавии.
Газета.Ru: последние новости
Белый дом: США не признают попытки России аннексировать Крым Депутат Рады предложил "залить" Россию водкой и спиртом Стало известно, сколько автомобилей проехало по Крымскому мосту за июнь
Комментарии2  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин повысил госпошлины73
«Мы не признаем аннексию Крыма»183
Шукшина объявила результат ДНК-теста37
Топ-менеджер «Леруа Мерлен» извинилась за «ватку»5
Сын главаря ИГ убит российскими военными23
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины
Личный счет Рынки
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
00:17
В США на видео попало «явление Бога»
В мире
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение