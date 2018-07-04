«Хуже некуда»: Додон оценил отношения с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в некоторых аспектах отношения с Россией "хуже некуда". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Отношения с Россией не могут стать хуже, потому что на некоторых уровнях хуже некуда", — сказал Додон.
По его словам, потепление отношений с российской стороной возможно только после парламентских выборов.
Додон отметил, что Молдавия поддерживает отношения с Россией на четырех уровнях. Президентские и региональные отношения он оценил как хорошие, однако парламентское взаимодействие он посчитал "частично плохим".
"На уровне правительств — полный бойкот", — резюмировал Додон.
Ранее молдавский лидер поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Молдавии.