«Хуже некуда»: Додон оценил отношения с Россией

В Молдавии рассказали об очень плохих отношениях с Россией

"Отношения с Россией не могут стать хуже, потому что на некоторых уровнях хуже некуда", — сказал Додон.

По его словам, потепление отношений с российской стороной возможно только после парламентских выборов.

Додон отметил, что Молдавия поддерживает отношения с Россией на четырех уровнях. Президентские и региональные отношения он оценил как хорошие, однако парламентское взаимодействие он посчитал "частично плохим".

"На уровне правительств — полный бойкот", — резюмировал Додон.