Украина призвала залить Россию водкой

В Раде предложили «залить Россию водкой»

Парламентарий поставил в пример экономику Китая , которая развивалась благодаря росту экспорта. По его мнению, Киеву следует поступить аналогично, чтобы выиграть у России "экономическую войну".

"И поэтому я заявляю: чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий" — заявил Барна.

Депутат отметил, что таким образом Украина будет пополнять бюджет, а Россия — "индустриально деградировать".

В июне государственная исполнительная служба Украины арестовала счета предприятия "Укрспирт", который является монополистом в своей области. В организации подчеркивают, что подобное решение может привести к разрушению спиртовой отрасли Украины.