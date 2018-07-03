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Украина призвала залить Россию водкой
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В Раде предложили «залить Россию водкой» 

РИА Новости 6 часов назад
Депутат Верховной рады Олег Барна в эфире телеканала 112 призвал "залить Россию водкой".
Парламентарий поставил в пример экономику Китая, которая развивалась благодаря росту экспорта. По его мнению, Киеву следует поступить аналогично, чтобы выиграть у России "экономическую войну".
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"И поэтому я заявляю: чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий" — заявил Барна.
Депутат отметил, что таким образом Украина будет пополнять бюджет, а Россия — "индустриально деградировать".
В июне государственная исполнительная служба Украины арестовала счета предприятия "Укрспирт", который является монополистом в своей области. В организации подчеркивают, что подобное решение может привести к разрушению спиртовой отрасли Украины.
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