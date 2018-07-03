Укол Дзюбы, «четкий сигнал» Путина и другие события дня

Главные события вторника

На Украине предложили топить российские корабли

Туроператор оставил россиян без денег и отдыха

В Киеве оценили «четкий сигнал» Путина

Еще один российский банк лишился лицензии

Россия испытала дальнобойную ракету для С-400

Россиянам подготовили альтернативный интернет

Найдены виновные в отравлении Скрипалей

Россиян оставят без плацкарта

С 2025 года ОАО «РЖД» перестанет закупать плацкартные вагоны старого образца. Как пишут «Ведомости», их сменят составы нового поколения.

Названа причина смерти звезды "Свадьбы в Малиновке"

В закон о вождении в РФ внесли изменения

Во вторник, 3 июля, в РФ вступил в силу федеральный закон , разрешающий определять степень опьянения водителя при помощи анализа крови.

У Дзюбы заметили след от укола