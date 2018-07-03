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Укол Дзюбы, «четкий сигнал» Путина и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 2 часа назад

На Украине предложили топить российские корабли

Украина сможет сопротивляться России на море, лишь создав «москитный флот», заявил местному «Апострофу» директор консалтинговой компании Defense Express.

Туроператор оставил россиян без денег и отдыха

Петербургский туроператор «Аврора БГ» отказался возвращать туристам деньги после отмены чартерных программ.

В Киеве оценили «четкий сигнал» Путина

Россия «пометила» территорию Украины, заявил на своей странице в соцсети Facebook глава генерального штаба украинских Вооруженных сил.

Еще один российский банк лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у банка «Советский», заявили в пресс-службе регулятора.

Россия испытала дальнобойную ракету для С-400

Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Россиянам подготовили альтернативный интернет

Россия обладает всеми возможностями для создания "альтернативного" интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев.

Найдены виновные в отравлении Скрипалей

Полиция Великобритании пришла к выводу, что экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили два человека, «связанные» с Россией.

Россиян оставят без плацкарта

С 2025 года ОАО «РЖД» перестанет закупать плацкартные вагоны старого образца. Как пишут «Ведомости», их сменят составы нового поколения.

Названа причина смерти звезды "Свадьбы в Малиновке"

Причиной смерти актрисы Ольги Лозовой стал рак, сообщила порталу 78.ru ее коллега Алла Семак.

В закон о вождении в РФ внесли изменения

Во вторник, 3 июля, в РФ вступил в силу федеральный закон, разрешающий определять степень опьянения водителя при помощи анализа крови.

У Дзюбы заметили след от укола

Сразу после игры Россия — Испания зарубежное СМИ выложило фото Артема Дзюбы с явно различимым отверстием в вене.
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