Украина пустилась на поиски нефти в Черном море

Украина пустилась на поиски нефти и газа в Черном море

Единственное украинское научно-исследовательское судно «Искатель» в июле начнет осуществлять работы по поиску нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря. Об этом в пятницу, 6 июля, на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк.

Он отметил, что «Искатель» уйдет в плавание из порта в Одессе уже сегодня. Сейсморазведочные и геохимические работы будут проводиться в течение 15 дней в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба.

«Южный регион страны — наименее изученный и один из самых перспективных, шельф Черного моря освоен на четыре процента. По данным ученых, запасы газа составляют на менее 40 миллиардов кубометров газа на площади 7 тысяч квадратных метров», — указал Кирилюк.