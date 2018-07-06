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Украина пустилась на поиски нефти в Черном море
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Украина пустилась на поиски нефти и газа в Черном море 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: korabli.eu
Единственное украинское научно-исследовательское судно «Искатель» в июле начнет осуществлять работы по поиску нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря. Об этом в пятницу, 6 июля, на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк.
Он отметил, что «Искатель» уйдет в плавание из порта в Одессе уже сегодня. Сейсморазведочные и геохимические работы будут проводиться в течение 15 дней в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба.
«Южный регион страны — наименее изученный и один из самых перспективных, шельф Черного моря освоен на четыре процента. По данным ученых, запасы газа составляют на менее 40 миллиардов кубометров газа на площади 7 тысяч квадратных метров», — указал Кирилюк.
В декабре 2016 года «Искатель» разведал на северо-западном шельфе Черного моря у Одесской области запасы 35 миллиардов кубометров газа. Временно исполнявший обязанности главы Государственной службы геологии и недр Николай Бояркин заявил, что у Киева имеется достаточно ресурсов для обеспечения собственных потребностей газом, который Украина может добывать самостоятельно.
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