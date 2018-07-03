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В США на видео попало «явление Бога»
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В США на видео попало «явление Бога» 

Рамблер 2 часа назад
Американец выложил в Facebook видеозапись урагана в Алабаме. Пользователи соцсети увидели в ролике, как по небу среди облаков шагает фигура, похожая на Иисуса Христа.
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