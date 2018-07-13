Трамп решил не «отказываться» от РФ

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Трамп отказался «порвать» с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери 

РИА Новости 3 часа назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с отравляющими веществами в Великобритании, сообщает газета Sun.
В понедельник Трамп вылетает в Хельсинки для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
"Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией — это хорошо", — заявил Трамп изданию на вопрос, может ли он пересмотреть участие в саммите в связи с происшествиями в Солсбери и Эймсбери.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.
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