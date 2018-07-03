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Пролёт вертолёта ВСУ над пляжем в Мариуполе
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Пролёт вертолёта ВСУ над пляжем в Мариуполе
Рамблер
4 часа назад
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4
Вертолёт Вооружённых сил
Украины
пролетел прямо над головами отдыхающих в
Мариуполе
.
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