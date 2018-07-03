Курц высказался за развитие диалога ЕС с Россией

Канцлер Австрии высказался за развитие диалога Евросоюза с Россией

Канцлер Австрии Себастьен Курц высказался за новые каналы диалога с РФ , представляя во вторник в Европарламенте программу председательства в ЕС

"Важно, чтобы ЕС действовал в своем ближайшем окружении, способствуя тому, чтобы обстановка у наших границ была более стабильной. Российская агрессия, реакции и санкции на действия, противоречащие международному праву, требуют, чтобы у нас были новые каналы диалога с РФ, нам нужно вести диалог с РФ", — сказал Курц.

В представленной ранее программе австрийского председательства, которое началось 1 июля, Австрия заявляла о намерении работать над развитием отношений с РФ, как одним из ключевых игроков в сфере безопасности и стабильности в Европе.