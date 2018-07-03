Польский политик: «Варшава недооценивает значение России»

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СМИ сообщили о планах правительства Польши снести 75 советских памятников 

ТК «Звезда» 3 июля 2018
Фото: CC BY-SA 3.0 / Komitet Wyborczy Kornela Morawieckiego / Кornel Morawiecki - zdjęcie portretowe
С осени 2017 года в Польше действует закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя.
Правительство Польши собирается демонтировать 75 памятников времен СССР. В кабмине уже подготовили список рекомендованных к сносу монументов, большая часть из которых посвящена советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
По информации газеты «Коммерсант», опубликовавшей документ, окончательное решение о сносе примут местные власти.
Согласно подписанному межправительственному соглашению «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий» польская сторона обязана охранять воинские захоронения и памятники на них. Монументы из списка находятся не на местах захоронений, а следовательно, по мнению официальной Варшавы, они подлежат сносу.
С осени 2017 года в Польше действует закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Предполагается, что он затронет свыше 450 памятников, более половины из которых установлены в честь советских воинов.
В марте прошлого года в Польше также вступил в силу скандальный закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту. Этот же документ запрещает пропаганду в стране идеологии украинских националистов, а также отрицание геноцида на Волыни.
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