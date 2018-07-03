Денег не дадим: за что ЕС накажет Польшу

Еврокомиссия запустила расследование против Польши в связи с «систематическими нарушениями принципа верховенства права». С 3 июля судьи Верховного суда старше 65 лет уйдут на пенсию в соответствии с законом, принятым в рамках реформы Верховного суда и Национального судебного совета Польши. В Евросоюзе считают, что судебная реформа фактически подчинит судебную власть правящей партии республики — в связи с этим против Варшавы могут ввести санкции.

3 июля в Польше заработают изменения в законодательстве, реформирующие судебную систему страны. Новые законы, предполагающие изменение процедуры назначения членов Национального судебного совета и судей Верховного суда, стали причиной конфликта Варшавы и Брюсселя — в Евросоюзе считают, что реформа является попыткой установить контроль исполнительной власти над судебной, что нарушает принцип разделения властей.

В декабре 2017 года Еврокомиссия (ЕК) активировала в отношении Варшавы 7 статью Лиссабонского соглашения о ЕС, согласно которой могут быть введены санкции против страны, угрожающей демократическим ценностям ЕС. При этом польское руководство подчеркивает, что судебная реформа является внутренним делом Польши, в которое не должен вмешиваться Евросоюз.

2 июля, за день до вступления в силу новых польских законов, Еврокомиссия официально объявила о старте нового расследования против Польши для устранения нарушений, связанных с реформой Верховного суда.

«Сегодня Европейская комиссия направила Польше письмо с уведомлением о запуске процедуры касательно нарушений, связанных с польским законом о Верховном суде», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК.

На пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас уточнил, что Польше дается месяц, чтобы ответить на письмо. В ЕК добавили, что по-прежнему готовы вести с польскими властями диалог по поводу верховенства права, которому «систематически угрожают» действия руководства Польши.

Тем не менее в Варшаве выразили уверенность, что страна занимает верную позицию и спор с Европейской комиссией будет решен в пользу республики. «Пока мы стоим на позиции, что мы правы и что решим этот спор с ЕК в нашу пользу», — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович

В конце июня европейские министры провели слушания по поводу запуска санкционной процедуры в отношении Польши, однако на той встрече решение о введении ограничительных мер так и не было принято.

Стоит отметить, что для введения санкций потребуется согласие как минимум 22 из 28 стран Евросоюза. При этом ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже обещал председателю правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому , что выступит против санкционных мер со стороны Евросоюза.

Чехия и Словакия. Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский полагает, что санкции против Польши не поддержат и остальные страны-члены так называемой Вышеградской группы: Румыния

Впрочем, если остальные страны Евросоюза все же поддержат санкции, голосов Вышеградской группы будет недостаточно, чтобы заблокировать решение об их применении.

Что будет с польскими судами

15 декабря польский сенат одобрил окончательную редакцию законов о Верховном суде и Национальном судебном совете, предложенных президентом страны Анджеем Дудой . Они вступили в силу с 3 апреля 2018 года.

В соответствии с законом о Верховном суде, 3 июля судьи старше 65 лет будут отправлены на пенсию — по данным Еврокомиссии, это произойдет с 27 из 72 судей. Продление срока полномочий возможно при подаче официального обращения на имя президента страны — по последним данным, с такой просьбой к Анджею Дуде обратились только 18 из 27 судей, которым грозит уход на пенсию.

Новый закон также меняет процедуру назначения судей Верховного суда — в беседе с «Газетой.Ru» эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский подчеркнул, что вопрос о назначениях фактически попадает под контроль правящей партии Польши «Право и справедливость» (ПиС).

По его словам, эти изменения могут быть связаны с тем, что нынешние польские власти рассматривают и обсуждают вопрос конституционных реформ. «Они, конечно, могут быть заблокированы нынешним Верховным судом, чего и опасаются в „Праве и справедливости“. Хотя говорить об этом пока что рано — те изменения, которые „Право и справедливость“ хотели бы внести, еще не очевидны», — уточняет эксперт.

Второй закон предполагает принципиальные изменения в процедуре избрания всех 15 членов Национального судебного совета, который назначает судей по всей стране. Если раньше их избирали в рамках судебной среды, то теперь избрание будет осуществлять парламент.

«Каждая фракция сможет предлагать своих кандидатов, но вполне очевидно, что, если уступки какого-то рода будут сделаны, то незначительные, и суд будет полностью контролироваться «Правом и справедливостью», — отмечает Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, за счет судебной реформы партия «Право и справедливость» , которая контролирует и президентский пост, и польский парламент, получит возможность контролировать еще и судебную систему. «Это большая проблема с точки зрения разделения властей», — констатирует эксперт.

Как может ответить Евросоюз

В соответствии с положениями 7 статьи Лиссабонского соглашения о Европейском союзе, в отношении страны, угрожающей основополагающим демократическим ценностям ЕС — в том числе принципам разделения властей и верховенства права — могут быть применены внутренние санкционные меры. В частности, такую страну могут лишить права голоса в Европейском совете

После запуска 7 статьи соглашения о ЕС в декабре 2017 года Еврокомиссия составила для польских властей ряд рекомендаций по изменениям судебного законодательства, необходимым, чтобы привести его в соответствие европейским нормам.

Однако в середине июня первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс констатировал, что Варшава фактически проигнорировала требования европейских властей. В связи с этим ЕК вновь стала угрожать Польше введением санкций — при этом заявления европейских чиновников становятся все решительнее.

28 июня стало известно о намерении Еврокомиссии подать в суд Евросоюза иск против Польши за закон о реформе Верховного суда. «Еврокомиссия приняла решение подать в суд», — сказал источник агентства Reuters

Помимо судебной реформы, Евросоюз не устраивает позиция польского руководства и по другим вопросам — например, отказ Варшавы принимать в стране беженцев, как того требуют общеевропейские договоренности.

«Польша — очень неудобный партнер и для Берлина, и для Брюсселя, и желание наказать Варшаву имеется», — констатирует Офицеров-Бельский.

В то же время эксперт выразил сомнение в том, что Брюссель сможет применить в отношении Польши по-настоящему серьезные меры. Это связано в том числе с ограниченными возможностями Еврокомиссии.

По словам Офицерова-Бельского, данная ситуация может поставить вопрос о необходимости усиления функционала ЕК.

«Если Еврокомиссия запускает процедуру, а потом оказывается неспособна как-то повлиять на Польшу, то это является показателем того, что регулирующие способности этой организации очень малы. Это ослабит эту организацию в дальнейшем, потому что любая из стран сможет занять в отношении любой критики со стороны Еврокомиссию такую же позицию, как заняла Польша — тотальное отрицание и нежелание идти на компромиссы», — поясняет эксперт-международник.

В то же время он подчеркивает, что в Евросоюзе вовсе не заинтересованы в усилении конфликта с Варшавой — в связи с этим также возникают определенные сомнения по поводу возможности применения решительных мер.

«Один из чиновников Еврокомиссии сказал мне прямо, что серьезного желания наказывать Польшу у Еврокомиссии все-таки нет. Основная причина — нежелание наживать себе врагов», — рассказал эксперт.

Впрочем, у Евросоюза имеется довольно эффективный рычаг воздействия на Варшаву — Брюссель может просто сократить финансирование республики. Сейчас в ЕС идет обсуждение будущего бюджета на последующие пять лет, и еще в апреле в Еврокомиссии заявляли о намерении урезать финансирование Польши и Венгрии в связи с угрозой верховенству права.

«Польша уже по проекту бюджета теряет средства — то есть она получит намного меньше, чем получала прежде. Это может быть фактором давления», — указывает Офицеров-Бельский.

В беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш также выразил мнение, что Брюссель может попытаться давить на Польшу посредством уменьшения финансовой помощи. Впрочем, сокращение этого финансирования произошло бы в любом случае, отмечает эксперт.

«Брюссель может перестать давать деньги, но он и так перестает их давать. Возникает подозрение — а не специально ли Польша поссорилась с Евросоюзом, чтобы таким изящным образом «спрыгнуть» со всех обязательств, которые она должна бы перед Брюсселем осуществлять. А так получается замечательный повод ничего не делать», — рассуждает Коктыш.