Киев испугался захвата из-за переименования войск РФ

Киев испугался захвата из-за переименования российских войск

Киев испугался возможности захвата территорий Украины после присвоения почетных наименований нескольким военным российским частям в честь городов Украины, Белоруссии Польши . Об этом сообщает РИА Новости.

«Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию — воровать чужую историю и славу. [Указ] — это маркировка территории и озвучивание притязаний на земли других народов, к которым Россия имеет никакого отношения», — заявил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко в Facebook.

Он отметил, что указ Путина воспринимается в Украине как сигнал того, что Россия «не собирается останавливаться на Донбассе и Крыму ». «Традиции современной российской армии — это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов», — добавил он.

Минобороны Украины заявили, что находятся в замешательстве и воспринимают действия российского президента как «плохую шутку». «Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. А как воспринимать нынешний жест Владимира Путина, непонятно. Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи», — приводят слова украинского Минобороны агентство.

В понедельник, 2 июня, президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии. Названия украинских городов включены в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны. Согласно новым указам, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».