Трансгендер впервые поборется за титул «Мисс Вселенная»

Испанка Анхела Понсе станет первым трансгендером, которая примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом сообщает Newsweek.

26-летняя Понсе в минувшие выходные завоевала титул «Мисс Испания-2018», опередив 22 соперниц, что дает ей право представлять страну на мировом конкурсе Филиппинах в декабре. В своем Instagram она написала, что считает своей задачей стать «голосом инклюзии, уважения и разнообразия не только для сообщества LGBTQ +, но и для всего мира».

Конкурсантам-трансгендерам разрешили участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная» шесть лет назад. В середине апреля 2012 года оргкомитет конкурса внес в устав поправку, разрешающую бывшим мужчинам бороться за победу вместе с обычными женщинами. Первым участником стала Дженна Талакова. В мае 2012 года она выступила в отборочном турнире за право представлять Канаду на конкурсе «Мисс Вселенная», но в финал не попала. Для этого нужно было остаться в первой пятерке, а Дженна финишировала в топе-12.