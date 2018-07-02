Глава Пентагона намерен посетить Хорватию и Норвегию

После саммита НАТО в Брюсселе глава Пентагона Джеймс Мэттис посетит Хорватию и Норвегию, сообщил директор ведомства по работе со СМИ Роберт Мэннинг.
«Министр Мэттис посетит саммит НАТО, а потом едет в Хорватию и Норвегию», — приводит его слова РИА Новости.
Он не уточнил деталей поездки.
Встреча лидеров стран НАТО состоится 11-12 июля в Брюсселе.
Ранее Джеймс Мэттис обсудил с представителями Южной Кореи и Японии итоги саммита США — КНДР в Сингапуре, а также подтвердил приверженность США обязательствам по защите союзников в регионе.