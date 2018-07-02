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Американцы обсмеяли «пердежный закон Трампа»
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Американцы обсмеяли «пердежный закон Трампа» 

Lenta.ru 2 июля 2018
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Новый законопроект, который президент США Дональд Трамп намерен вынести на обсуждение в Конгресс, вызвал бурную реакцию среди американцев, передает The Independent.
Готовящийся закон Соединенных Штатов о справедливых и взаимных тарифах (The United States Fair and Reciprocal Tariff Act) в сокращении пишется FART Act, что в переводе означает «пердежный закон».
Внимание пользователей соцсетей привлекло именно сокращенное название документа. В частности, один из журналистов издания New York Post написал в своем Twitter: «Как редактор, который придумывает заголовки для NY Post, я просто в истерике от "пердежного закона"».
Другая пользовательница отметила, что вслед за «пердежным законом» должен последовать Закон о пути процветания, или «какашечный закон» (Path Out Of Prosperity Act, в сокращении — POOP Act).
Как ранее сообщалось, что документ, который еще предстоит одобрить администрации Белого дома, позволит Трампу игнорировать важнейшие положения Всемирной торговой организации (ВТО) и проводить переговоры с любыми странами один на один. Отмечается, что принятие закона приравнивается к выходу страны из ВТО.
Ранее 29 июня сообщалось, что Дональд Трамп собирается инициировать выход страны из ВТО. Позже министр финансов США Стивен Мнучин опроверг эту информацию. По его словам, США заинтересованы в свободной торговле по всему миру.
15 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт нескольких категорий товаров из Китая. 22 июня Еврокомиссия объявила о введении ответных мер — 25-процентный сбор за ввоз в ЕС американских кукурузы, бурбона, стали, алюминия и мотоциклов.
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