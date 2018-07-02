Реакция Украины на триумф РФ и другие события дня

Путин присвоил воинским частям украинские названия
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные наименования 11 частям российской армии, назвав три из них в честь украинских городов — Житомира, Львова и Нежина. Указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.
Але, СБУ? У меня весь двор орет!
Игры чемпионата мира в Одессе показывают многие заведения. Официального запрета на это нет, однако националисты часто устраивают в соцсетях публичные истерики по этому поводу. Еще в начале чемпионата они прошлись по паре заведений с просьбой не устраивать трансляции, получили отказ и обклеили заведения наклейками с критикой чемпионата мира.
Крымский мост "подарили" Украине
В сервисе Google Maps название моста через Керченский пролив подписали на двух языках — на русском со стороны Тамани (Крымский мост) и на украинском со стороны полуострова (Кримський мiст).
США назвали беззащитной Россию восточнее Урала
Издание War Is Boring заявило об «уязвимостях», которые якобы демонстрирует российская армия в Центральном и Восточном военных округах.
Газпром заявил о победе над Польшей
Арбитражный суд в Стокгольме согласился с доводами Газпрома и полностью отказал польской нефтегазовой компании PGNiG в изменении цены поставок газа, сообщили в «Газпром экспорте».
Матвиенко станцевала под Бузову
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев станцевали вместе с волонтерами под песню Ольги Бузовой «Мало половин». Видеозапись танца опубликовало «Ура.ру».
Стало известно место для памятника Акинфееву
Жители подмосковного Видного предложили установить памятник голкиперу сборной России по футболу Игорю Акинфееву.
Россиян попросили отказаться от Google
Россиянам стоит отказаться от интернет-поисковика «Гугл», заявил «Национальной службе новостей» сенатор Сергей Цеков.
Российских детей избили в турецком отеле
В Анталье сотрудник отеля напал на российских детей из-за конфликта с пролитым на простыню соком. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на мать пострадавших.
Телефоны россиян начнут блокировать
Экспертный совет при правительстве РФ разработал концепцию контроля над мобильными телефонами, которая позволит блокировать украденные гаджеты. Об этом пишут «Ведомости».