В США Вайнштейну предъявили дополнительные обвинения

В частности, в дело добавлены три преступных эпизода насильственных действий сексуального характера, наказание по которым может составить от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Эти пункты добавлены к предыдущим обвинениям в изнасиловании двух женщин, в том числе с отягчающими обстоятельствами. Жертвой Вайнштайна в новых преступных эпизодах стала третья женщина. Имена пострадавших в соответствии с законом не называются. Преступления, которые вменяют Вайнштайну, имели место в 2004, 2006 и 2013 годах, уточнил прокурор.

Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск.

Вайнштейн явился в полицию 25 мая и был задержан, ему предъявили обвинения в изнасиловании и сексуальных преступлениях против двух женщин. Кинопродюсера отпустили под залог в 1 миллион долларов.