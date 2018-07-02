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Вайнштейну предъявили дополнительные обвинения
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В США Вайнштейну предъявили дополнительные обвинения 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: AP Photo / Laurent Cipriani
Прокуратура предъявила продюсеру Харви Вайнштейну дополнительные обвинения, сообщил в пресс-релизе федеральный прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс.
В частности, в дело добавлены три преступных эпизода насильственных действий сексуального характера, наказание по которым может составить от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Эти пункты добавлены к предыдущим обвинениям в изнасиловании двух женщин, в том числе с отягчающими обстоятельствами. Жертвой Вайнштайна в новых преступных эпизодах стала третья женщина. Имена пострадавших в соответствии с законом не называются. Преступления, которые вменяют Вайнштайну, имели место в 2004, 2006 и 2013 годах, уточнил прокурор.
Один из самых громких скандалов в Голливуде последнего времени разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск.
Вайнштейн явился в полицию 25 мая и был задержан, ему предъявили обвинения в изнасиловании и сексуальных преступлениях против двух женщин. Кинопродюсера отпустили под залог в 1 миллион долларов.
Ранее его адвокат Бен Брафман заявлял, что продюсер не считает себя виновным, и указывал на то, что его клиент "на протяжении десяти лет поддерживал связь по обоюдному согласию" с женщиной, обвинившей его в изнасиловании.
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