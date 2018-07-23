Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России

Трамп снова назвал выдумкой историю о «вмешательстве» России в выборы

Президент США Дональд Трамп , ранее на этой неделе неоднократно соглашавшийся с выводами разведсообщества США о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, снова назвал эти якобы имевшие место попытки оказать влияние на избирательный процесс выдумкой. Сообщение на этот счет глава государства опубликовал в воскресенье в своем Twitter.

"Выходит, президент [Барак] Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большая выдумка, вот почему, а еще потому, что он считал, что победит жуликоватая Хиллари [Клинтон]!" — написал Трамп.

Нынешний президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов. Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в финской столице 16 июля выступил с комментариями, которые вызвали политическую бурю в США.

"Все, что я могу, — это задавать вопрос [о том, происходило ли вмешательство России в американские выборы в 2016 году]. Мои подчиненные — Дэн Коутс и некоторые другие — заявили, что, по их мнению, это была Россия. Президент Путин только что сказал, что это была не Россия. Скажу следующее: не вижу никакой причины, чтобы это была она", — подчеркнул в понедельник руководитель американской администрации.

Во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне Трамп отказался от этих слов, пояснив, что из его высказываний выпала частица "не".

"В ключевом предложении в своих высказываниях я произнес "была" вместо "не была", — отметил американский лидер.

По его словам, предложение должно было звучать следующим образом: