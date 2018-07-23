Ещё
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп снова назвал выдумкой историю о «вмешательстве» России в выборы 

ТАСС 30 минут назад
Президент США Дональд Трамп, ранее на этой неделе неоднократно соглашавшийся с выводами разведсообщества США о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, снова назвал эти якобы имевшие место попытки оказать влияние на избирательный процесс выдумкой. Сообщение на этот счет глава государства опубликовал в воскресенье в своем Twitter.
"Выходит, президент [Барак] Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большая выдумка, вот почему, а еще потому, что он считал, что победит жуликоватая Хиллари [Клинтон]!" — написал Трамп.
Нынешний президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов. Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в финской столице 16 июля выступил с комментариями, которые вызвали политическую бурю в США.
"Все, что я могу, — это задавать вопрос [о том, происходило ли вмешательство России в американские выборы в 2016 году]. Мои подчиненные — Дэн Коутс и некоторые другие — заявили, что, по их мнению, это была Россия. Президент Путин только что сказал, что это была не Россия. Скажу следующее: не вижу никакой причины, чтобы это была она", — подчеркнул в понедельник руководитель американской администрации.
Во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне Трамп отказался от этих слов, пояснив, что из его высказываний выпала частица "не".
"В ключевом предложении в своих высказываниях я произнес "была" вместо "не была", — отметил американский лидер.
По его словам, предложение должно было звучать следующим образом:
"Не вижу никакой причины, чтобы это не была она или чтобы это не была Россия".
ТАСС: последние новости
Помпео заявил, что удивится появлению стенограммы разговора Трампа и Путина Трамп назвал себя самым популярным республиканцем в истории партии Путин сообщил, что призвал Трампа повлиять на Киев для выполнения минских договоренностей
Комментарии  Ещё 305 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали «отстойное» оружие России102
ЧП под Астраханью: погибли дети125
Раскрыт финансировавший «русскую шпионку» миллиардер85
Трамп снова попался216
Греция меняет тон в отношении России256
Видео
01:26
В США назвали «отстойное» оружие России
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение