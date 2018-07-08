Трамп назвал «российское дело» нелепым

Трамп назвал расследование по «российскому делу» нелепым

"Общественность понимает, что не было никакого сговора с Россией", — написал Трамп. Public opinion has turned strongly against the Rigged Witch Hunt and the «Special» Counsel because the public understands that there was no Collusion with Russia (so ridiculous), that the two FBI lovers were a fraud against our Nation & that the only Collusion was with the Dems!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2018 г.

Он также назвал расследования "сговора с Россией" нелепым.

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал условие для встречи Трампа с Мюллером.

По его словам, Трамп даст показания Мюллеру, если тот докажет, что президент США совершил преступление.