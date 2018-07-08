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Трамп назвал «российское дело» нелепым
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Трамп назвал расследование по «российскому делу» нелепым 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что американцы потеряли доверие к спецпрокурору Роберту Мюллеру и его расследованию о "вмешательстве России" в президентские выборы в Соединенных Штатах.
"Общественность понимает, что не было никакого сговора с Россией", — написал Трамп.
Он также назвал расследования "сговора с Россией" нелепым.
Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал условие для встречи Трампа с Мюллером.
По его словам, Трамп даст показания Мюллеру, если тот докажет, что президент США совершил преступление.
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