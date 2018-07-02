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Британская королева отказалась от нужной операции
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Британская королева отказалась от нужной операции 

Lenta.ru 2 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Британская королева Елизавета II отказывается от необходимой ей операции на коленях, чтобы не пропускать запланированные приемы. Об этом изданию The Sun рассказал источник в Букингемском дворце.
По данным издания, 92-летняя британская королева с трудом поднимается со стула. Во время традиционного Цветочного шоу Челси в Лондоне она якобы жаловалась друзьям, что ее колени «капризничают».
«Но она отказывается делать операцию, потому что после ей придется долго восстанавливаться. Она невероятно смелая», — подытожил источник.
Он также заявил, что королева «не хочет создавать шумиху».
Сообщается, что в мае королева сделала операцию на глаза по удалению катаракты. Из-за этого она посещала мероприятия в темных очках. Тем не менее, на свадьбу своего внука, принца Гарри, она пришла без них.
Королева известна крепким здоровьем: несмотря на возраст, она регулярно катается на пони и иногда сама садится за руль. Елизавета II больше не выезжает за пределы страны, но ведет активную общественную жизнь: в 2017 году королева присутствовала на 296 мероприятиях.
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