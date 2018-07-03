Ещё
Трамп: я предотвратил войну с КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР 

ТАСС 3 июля 2018
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что именно его действия привели к тому, что сейчас Вашингтон не находится в состоянии войны с Пхеньяном. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.
"Много хороших разговоров [прошло] с Северной Кореей — все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет или ядерных испытаний [не было] в течение восьми месяцев. Вся Азия трепещет. Только оппозиционная партия, которая включает лживые новости, жалуется", — написал Трамп.
"Если бы не я, сейчас мы бы были в состоянии войны с Северной Кореей!", — заключил он.
ТАСС: последние новости
Тимошенко обвинила Порошенко в эскалации конфликта в Донбассе с целью отмены выборов Пострадавшие в Эймсбери заболели после контакта с зараженным предметом США предложили свою помощь в реализации соглашения о новом названии Македонии
Комментарии1  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сибиряки объявили себя гражданами СССР и не платят ЖКХ23
Утопивший солдата на танке офицер попросился в Сирию35
Россиянки расцеловали корейского репортера22
Депутат Рады опозорился в прямом эфире236
Путин напомнил о не чувствующих улучшений россиянах431
Видео
01:04
Венесуэла грозит США «вторым Вьетнамом»
В мире Войска
01:06
Крупный пожар в центре Москвы сняли на видео
Пожары Катастрофы
01:00
Балтийскому морю грозит необратимая катастрофа
Наука и техника Наука
01:00
Россиянки расцеловали корейского репортера
Общество
19:56
Пенсионный фонд предложили упразднить
Экономика
01:10
Депутат Рады опозорился в прямом эфире
Украина В мире
04:41
Путин напомнил о не чувствующих улучшений россиянах
Политика
00:59
Беременной Кудрявцевой поставили диагноз
Шоу-бизнес
01:29
Пассажир рухнувшего лифта рассказал о спасении
Происшествия
01:00
Названы самые востребованные специалисты в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение