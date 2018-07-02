Порошенко назвал «искреннего друга» Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал Канаду "самым искренним другом" его страны. Об этом он написал в фейсбуке.
Украинский президент поздравил канадцев с Днем Канады.
"В мире, наверное, нет искренней друга Украины, чем Канада. Счастья и процветания вашей стране, в которой живут прекрасные люди!" — написал он, пожелав счастливого праздника.
Порошенко также написал свое поздравление на английском и французском языках — двух официальных языках Канады.
Ранее генерал-губернатор Канады подарила Порошенко снимок Киева из космоса.