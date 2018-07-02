Порошенко назвал «искреннего друга» Украины

Порошенко назвал самого искреннего друга Украины

Украинский президент поздравил канадцев с Днем Канады.

"В мире, наверное, нет искренней друга Украины, чем Канада. Счастья и процветания вашей стране, в которой живут прекрасные люди!" — написал он, пожелав счастливого праздника.

Порошенко также написал свое поздравление на английском и французском языках — двух официальных языках Канады.

Ранее генерал-губернатор Канады подарила Порошенко снимок Киева из космоса.