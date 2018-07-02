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США «согласны на несогласие» с Россией по Крыму
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В Белом доме заявили, что США «согласны на несогласие» с Россией по Крыму 

Парламентская газета 1 час назад
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в понедельник заявила, что США «согласны на несогласие» с позицией России относительно принадлежности Крыма.
Отвечая на вопрос о том, возможно ли со стороны Вашингтона признание Крыма частью РФ, Сандерс сказала (цитата по RT):
«Мы согласны на несогласие по этому поводу, наши крымские санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернёт полуостров Украине».
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что признание Крыма частью России не соответствует позиции Соединённых Штатов.
При этом на прошлой неделе президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым российской территорией. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в самолете по пути в Нью-Джерси, американский лидер сказал: «Посмотрим».
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