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«Мы не признаем попытку аннексировать Крым»
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В Белом доме заявили, что США не признают Крым российским 

RT на русском 2 июля 2018
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне «совершенно не признают» Крым частью России.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы совершенно не признаем попытку России аннексировать Крым», — заявил Гидли журналистам.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США «согласны на несогласие» с позицией России относительно принадлежности Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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