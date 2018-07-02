«Мы не признаем аннексию Крыма»

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне «совершенно не признают» Крым частью России.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы совершенно не признаем попытку России аннексировать Крым», — заявил Гидли журналистам.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США «согласны на несогласие» с позицией России относительно принадлежности Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.