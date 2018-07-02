Трамп готов вывести Францию из ЕС

Президент США Дональд Трамп предложил Франции выйти из Евросоюза в обмен на индивидуальные торговые преференции. По данным The Washington Post, такое заявление прозвучало в конце апреля в ходе официального визита французского лидера Эмманюэля Макрона в США.

Как рассказали изданию некие европейские должностные лица, в приватной беседе двух президентов в Белом доме, где обсуждались вопросы торговли, одиозный американский политик спросил французского коллегу:

«Почему бы вам не покинуть ЕС?»

Взамен Трамп предложил Макрону двустороннюю торговую сделку на более выгодных условиях, чем с Евросоюзом в целом. Белый дом отказался комментировать данную информацию, не отрицая ее.

Другие источники ранее сообщали, что во время этой же беседы глава США якобы пожаловался Макрону, что ЕС в торговой сфере «хуже Китая », напоминает NEWSru.com . А на минувшей неделе Трамп заявил, что европейское содружество было создано специально для того, чтобы «напасть на американскую копилку».

Тролль или диверсант?

Николай Топорнин. Подобные высказывания — это полная ерунда, и относится к ним нужно соответственно, то есть несерьезно, считает доцент кафедры европейского права МГИМО

«Трамп время от времени делает такие экзотические заявления. Если на все реагировать, мы только и будем делать, что читать и обсуждать его твитты», — иронизирует он.

Не стоит воспринимать Трампа как веселого тролля, который периодически кого-то подкалывает ради красного словца: президент США говорит совершенно серьезно, уверен профессор МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло

«Он, по-моему, шутить вообще не умеет», — добавляет эксперт.

По его словам, никакой речи о взаимных выгодах в данном случае, конечно же, не идет — Трамп просто играет с Макроном, как с котенком, прекрасно зная о его желании как-нибудь выделится, совершить эпический героический поступок, причем прямо сейчас.

«Поэтому он ему и предлагает: а давай станешь революционером и выйдешь из ЕС, и я тебе дам чупа-чупс. Это вот примерно то же самое», — шутит, в отличие от Трампа, сам эксперт.

На самом деле, считает политолог, Трамп ищет в ЕС слабое звено, и подобными предложениями прощупывает Макрона: даст тот слабину, или нет, а если даст, в чем именно.

Разумеется, американский президент не планирует разваливать ЕС прямо сейчас, но это объединение ему в значительной степени мешает. Ведь Евросоюз — это не просто содружество отдельных государств, а глобальное объединение европейских стран вокруг Германии . А с Германией сейчас у Трампа определенные трения. Да и сама идея глобализации его, как известно, раздражает. Глобализация в понимании Трампа — это полный и безоговорочный диктат со стороны США.

«Трамп бы Европу разделил на части, на отдельные страны, и ввел бы там режим колониального управления. Потому он что, похоже, считает, что европейцы сами свою жизнь обустроить не могут, им обязательно требуется некий кучер, воспитатель, руководящий и направляющий», — говорит Манойло.

Конечно, с точки зрения конкуренции США выгодно, чтобы ЕС развалился, согласен с коллегой Топорнин. Благодаря этому объединению появился евро, который, по сути, сейчас является второй резервной валютой, напоминает он. А сможет ли немецкая марка или швейцарский франк на равных конкурировать с долларом? Конечно, нет. Потому что объемы экономик даже ведущих стран содружества (той же Франции и Германии) по отдельности не сопоставимы с экономикой США, а вот экономика ЕС в совокупности — очень даже.

«Эти заманухи со стороны США напоминают диверсии против европейского единства и европейских ценностей. Вот выбрал Трамп страну, одну из ключевых, в которую пришел новый молодой президент, который, кстати говоря, учился в США, и начинает играть с ним, как кошка с мышкой», — рассуждает Манойло.

Уроки истории

В своих играх Трамп не учел один важный момент: отношение французов к США далеко не самое теплое. Так исторически сложилось, что все американское французам не нравится, рассказывает Топорнин. Трамп, судя по всему, историю знает очень плохо. Если бы он потрудился ее внимательно изучить перед встречей с французским политиком, он никогда бы такую глупость не предложил, уверен эксперт.

«Потому что, кроме саркастической улыбки, это ничего не вызывает у французов», — добавляет он.

Более того, Франция — один из основателей Евросоюза, который и создавался, чтобы противостоять диктату Вашингтона. И до сих пор является одним из главных конкурентов США в мире, несмотря на партнерские отношения, которые сам Трамп, похоже, ни во что не ставит.

Франция, наряду с Германией, является основными бенефициарами ЕС. Экономики этих стран ориентированы на экспорт, они производят намного больше товаров, чем сами потребляют. Поэтому им очень важны рынки сбыта. А объединенная Европа насчитывает свыше 600 млн человек (для сравнения, в том же США — 340 млн человек), причем, это достаточно платежеспособное население.

Разумеется, французы крайне заинтересованы в этом рынке, тем более без внутренних границ, что означает беспошлинную торговлю. А что Франция получит от того, что выйдет из ЕС? Таможенные барьеры во все соседние страны?

«Отовсюду будут выгонять французские капиталы. Франция будет в центре Европе, но будет изолирована», — прогнозирует Топорнин.

По его словам ЕС очень выгоден развитым странам, но и для развивающихся государств содружества есть в нем своя польза — дотации, хорошие дороги и прочая инфраструктура, построенная за счет союза, доступ к опыту «старших братьев» в развитии местных производств. Список можно продолжать. Маленькие периферийные страны тянутся к большим и богатым, потому что им нужна точка опоры.

Конечно, у любого общественно-политического явления всегда есть положительные и отрицательные стороны. Достаточно вспомнить миграционный кризис и жаркие споры о том, кто и как должен принимать беженцев. Но до сих пор в ЕС плюсы явно перешивали возможные негативные моменты, иначе давно бы уже стояла очередь на выход из него. Пока же очередь стоит на вход.

Brexit в данном случае не показателен. Великобритания всегда держалась особняком в силу своего островного географического положения, лидерских амбиций и идеологической близости к США. К тому же она не является страной — учредителем ЕС. Она присоединилась к союзу только в 1973 году, и британцев неизменно интересовал вопрос, насколько им выгодно быть в ЕС, всегда народ Британии был по этому вопросу расколот.

Так что развалить Евросоюз, по крайней мере, в обозримой перспективе, даже Трампу вряд ли удастся.